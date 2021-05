Certificado digital covid-19 vai começar a ser testado no início de junho

No final do Conselho Europeu, em Bruxelas, António Costa informou que vão avançar no início de junho os testes com o certificado digital covid-19 e que este deverá entrar em vigor já a 1 de julho.

Este certificado destina-se a quem está vacinado, testou negativo à covid-19 ou desenvolveu anticorpos à doença. O objetivo é facilitar as viagens no verão entre os Estados-membros.

As negociações já decorriam desde o início de maio, mas só na semana passada é que o processo teve luz verde para avançar.

Aumento dos casos e festejos do Sporting: "Não há uma forte correlação"

Ainda no final do encontro, o primeiro-ministro descartou que o aumento de casos de covid-19 na região de Lisboa tenha qualquer relação com os festejos do Sporting, dizendo que não há “grande evidência” nem “correlação”.

António Costa descarta também que esta subida esteja relacionada com a chegada de turistas britânicos ao país, apontando as celebrações familiares e “determinadas condições habitacionais” como a principal origem do problema.

Costa acusa Bielorrússia de “terrorismo de Estado”

Sobre a Bielorrússia, António Costa diz que houve uma condenação unânime daquilo a que classificou como "terrorismo de Estado" e destaca, entre as medidas que saíram do Conselho Europeu, a proibição da utilização do espaço aéreo europeu por parte de qualquer aeronave bielorrussa.

Os líderes europeus concordaram em aumentar as sanções à Bielorrússia na sequência do desvio forçado de um voo da Ryanair para Minsk no domingo à tarde, a meio de uma viagem entre Atenas (Grécia) e Vílnius (Lituânia), que culminou com a detenção do jornalista e ativista bielorrusso Roman Protasevich.