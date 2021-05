Covid-19. Mortes diminuem 47% em Moçambique em maio

Moçambique registou um total de 17 mortes por covid-19 desde o início de maio, uma redução de quase metade (47%) em relação ao mesmo período de abril, em que houve 32 óbitos, segundo o Ministério da Saúde (Misau).

Na mesma tendência de abrandamento da covid-19, o mês de maio soma até agora 689 novos casos, cerca de um terço dos 2.070 registados nos primeiros 24 dias de abril, nota o boletim estatístico divulgado na segunda-feira.

Quanto a internamentos, em maio deram entrada em centros de tratamento de covid-19 e em unidades sanitárias um total de 84 doentes, face a 159 no mesmo período de abril.

Apesar dos sinais de alívio da pandemia, as medidas de prevenção em vigor devem continuar a ser respeitadas, alertam as autoridades de saúde, nomeadamente no que respeita ao uso de máscara, distanciamento social, desinfeção das mãos e cumprimento de quarentenas.

Desde a declaração da pandemia, segundo os números oficiais, Moçambique tem um total acumulado de 831 mortos e 70.606 casos, dos quais 97% recuperados da doença e 18 internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.465.398 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.