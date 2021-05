"Os tolos estão a procurar botijas de oxigénio", declarações de conhecido guru do ioga geram polémica na Índia

A polémica está instalada na Índia após o guru do ioga Baba Ramdev fazer várias declarações a criticar o papel dos médicos que estão na linha da frente do combate à pandemia.

A Índia é um dos países mais afetados pela covid-19. Nas últimas 24 horas, contabilizou 3.511 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O total de mortes eleva-se para 307.231, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais óbitos provocados por covid-19, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Com mais de 26,9 milhões de infeções acumuladas, o país é o segundo com mais casos a nível mundial, depois dos Estados Unidos.

A braços com uma segunda vaga com um impacto sem precedentes no sistema de saúde, com falta de oxigénio e de camas, a Índia tem vindo a reduzir nos últimos dias o número de novos casos.

Baba Ramdev é uma das figuras mais conhecidas na Índia. É um guru, político e cofundador de uma empresa de suplementos alimentares, onde diz vender a cura para a covid-19. Mas os suplementos não têm qualquer certificação médica.

Baba Ramdev diz que a culpa das pessoas com covid não conseguirem respirar é dos próprios doentes

Ramdev tem feito várias declarações polémicas desde que a pandemia se instalou no país.

Recentemente, chegou a brincar com os familiares de pacientes que tentavam combater a escassez de botijas de oxigénio.

"Deus deu-nos oxigénio de graça, por que não respiramos isso? Como é que pode haver escassez quando Deus encheu a atmosfera de oxigénio? Os tolos estão a procurar botijas de oxigénio. Mas basta respirá-lo", pode ver-se no vídeo abaixo.

Depois destas declarações, vários médicos e familiares e doentes com covid-19 exigiram um pedido de desculpa.

"Se os médicos não se conseguem salvar a eles próprios, como poderão salvar as outras pessoas?"

Duas semanas depois, Ramdev voltou a fazer declarações polémicas. Desta vez citou as mortes de milhares de médicos para afirmar que se eles não se conseguem salvar a eles próprios da covid-19, como poderão salvar as outras pessoas.

Muitos médicos recorreram ao Twitter para criticar o guru.

"Baba Ramdev é um excelente professor e praticante de ioga. Ele deve manter a ioga. Por favor, deixe a prática da medicina connosco", escreveu a médica Pragya Shukla.

O ministro da Saúde indiano, Harsh Vardhan, apelou, na segunda-feira, a que Ramdev se retratasse. "O comunicado que fez desrespeita os guerreiros contra o coronavírus e magoa os sentimentos do país", indicou.

Ramdev respondeu, num espaço de opinião televisivo: "Já me retratei das minhas declarações, querem a minha vida, agora?".