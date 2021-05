Síndrome inflamatória na covid-19. Maioria dos sintomas desaparece após seis meses

Um estudo feito no Reino Unido indica que a maioria dos sintomas da síndrome inflamatória no contexto da covid-19 desaparece nas crianças e nos adolescentes após seis meses.

Os autores dizem, no entanto, que é importante continuar a acompanhar estes utentes.

Quarenta e seis crianças e adolescentes que foram acompanhados num hospital do Reino Unido mostraram que em geral a síndrome inflamatória multissistémica ficou resolvida seis meses depois, embora alguns pacientes precisem de fisioterapia e apoio na saúde mental.

Esta síndrome será uma reação rara imunológica exagerada do organismo e que pode ocorrer até em crianças e jovens que nem sabiam que tinham estado infetados pelo SARS-CoV-2. Foi descrita no mundo pela primeira vez em abril do ano passado.

O estudo divulgado esta terça-feira será a primeira investigação a relatar resultados de crianças e jovens acompanhadas medicamente durante seis meses.

Os investigadores mostram um otimismo cauteloso, mas aconselham a que as crianças com fadiga persistente, dificuldade em praticar exercício e problemas de saúde mental continuem a ser monitorizados de perto por equipas especializadas de várias áreas.