Covid-19. Pequim acusa EUA de disseminação de teorias da conspiração

Joe Biden deu três meses aos serviços de informação para determinarem se o Sars-Cov-2 escapou acidentalmente de um dos laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan ou se evoluiu naturalmente num animal hospedeiro até ser capaz de infetar humanos.

Pequim não perdeu tempo e acusou Washington de disseminar teorias de conspiração sobre a origem da pandemia e de levar a cabo uma campanha de difamação contra a China.

A tese de acidente no laboratório de Wuhan ganha fôlego. A equipa de peritos da ONU que esteve na China, no início do ano, praticamente descartou essa possibilidade, mas admitiu que o instituto de virologia não partilhou dados laboratoriais sobre o trabalho com novos coronavírus detetados em morcegos.

O The Wall Street Journal teve acesso e publicou, esta semana, um relatório entregue ao Departamento de Estado norte-americano, que revela que pelo menos três cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan terão adoecido em novembro de 2019 com sintomas compatíveis com a covid-19, antes de se conhecer a existência do Sars-Cov-2.