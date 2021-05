Vacinação covid-19 acelera. Arranca esta tarde o autoagendamento para mais de 50 anos

Deverá arrancar na tarde desta quinta-feira o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para a faixa etária dos 50 anos. No entanto, há quem pertença a este grupo e já esteja a ser vacinado, através do agendamento local.

Até agora, só quem tinha mais de 55 anos podia fazer o autoagendamento.

Equilibrar percentagens

As características etárias de cada região têm ditado algumas diferenças no processo de vacinação. Por exemplo, as zonas onde o número de pessoas idosas é maior fizeram mais progressos. O objetivo da task-force é equilibrar estas percentagens.

Gouveia e Melo garante que em junho vai iniciar-se, em todo o país, a campanha de vacinação para as idades acima dos 30 e 40 anos. Para os maiores de 40 começará a 6 de junho, para os acima de 30 vai iniciar-se a 20 do mesmo mês.

Sublinhe-se que dois em cada cinco portugueses entre os 50 e os 64 anos já tomaram uma dose da vacina. Acima dos 65, a percentagem de vacinados ultrapassa os 92%.

Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região do país com mais doses administradas, mas, como tem mais habitantes, é das que tem menor percentagem de população vacinada.

O Algarve, por seu lado, vai receber mais vacinas para acelerar processo, uma vez que é a região que, até agora, tem menos população vacinada.

Portugal já administrou ao todo mais de 5,3 milhões de doses das vacinas. A task-force quer ter 70% da população vacinada nos próximos dois meses e meio, um objetivo que pode ser concretizado até 8 de agosto.