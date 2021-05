Doentes internados com covid-19 já podem receber visitas de familiares vacinados no Rio de Janeiro

Nos hospitais do Rio de Janeiro, os familiares dos internados com covid-19 podem agora visitá-los desde que estejam vacinados.

É um passo em frente, mas que deve ser dado com cautelas. Os especialistas temem uma terceira vaga no país tendo em conta o aumento de novos casos e o ritmo lento da vacinação, muito devido à escassez de doses.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes por covid-19 e o terceiro com mais casos, depois dos EUA e da Índia.

O gigante asiático enfrenta uma segunda vaga com um impacto sem precedentes no sistema de saúde. Apesar de o número de casos diários ter baixado, assiste-se a uma nova desaceleração no ritmo de vacinação, suspensa em várias regiões devastadas pela passagem do ciclone Yaas. Com cerca de 206 milhões de doses administradas, está ainda muito longe do objetivo anunciado de vacinar 300 milhões de pessoas até julho.