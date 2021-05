Está a pensar ir à praia? Reveja aqui as regras em tempo de pandemia

Com a subida das temperaturas prevista para o fim de semana, as autoridades vão reforçar a vigilância nas praias de todo o país. O objetivo é fazer cumprir as regras sanitárias.

O uso da máscara é obrigatório nos acessos ao areal e sempre que o distanciamento físico não for possível. As toalhas têm de ser estendidas com um metro e meio de distância e os chapéus-de-sol separados por pelo menos três metros.

O incumprimento das regras constitui contraordenação e pode custar entre 50 a 100 euros aos banhistas, e entre 500 a mil euros a pessoas coletivas.