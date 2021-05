Grécia apresenta passaporte Covid

O "Certificado Verde Digital" é apresentado no próximo dia 1 de julho nos 27 Estados-membros da União Europeia. Esta manhã, em Atenas, o ministro grego da Governança Digital apresentou a aplicação.



A ferramenta digital conta com um código QR criptográfico que permitirá aos passageiros apresentar os registos de imunização nos aeroportos e postos fronteiriços. Para além da aplicação móvel, o comprovativo também pode ser impresso em papel. Permite que qualquer europeu vacinado, com teste à covid-19 negativo, realizado nas 72 horas anteriores à viagem ou que tenha recuperado da infeção há menos de 180 dias e, por isso, tenha imunidade, possa circular entre os 27 estados membros.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas também estiveram presentes. Destacam o empenho de todos os que estão envolvidos no projeto para garantir a liberdade de circulação no espaço comunitário sem comprometer a saúde pública.



O objetivo de Bruxelas é alargar o "Certificado Verde Digital" a outros países fora do espaço comunitário, como Noruega, Islândia, Suíça e Reino Unido e que venha a ser reconhecido em outros continentes.