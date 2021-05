Covid-19. Nova variante detetada no Vietname mistura estirpes indiana e britânica 

A Agência Europeia de Medicamentos aprovou o uso da vacina da Pfizer em adolescentes dos 12 anos aos 15 anos.

A autorização teve em conta dados recolhidos nos Estados Unidos da América, que estão perto de atingir os 600 mil mortos por covid-19.

No Vietname, foi detetada uma nova estirpe do coronavírus que mistura mutações das variantes detetadas na Índia e no Reino Unido.

Mais de 3,5 milhões de mortes e mais de 169 milhões de infetados no mundo



A pandemia provocada pelo novo coronavírus já causou, pelo menos, 3.524.960 mortes, desde que a doença foi identificada na China, em dezembro de 2019, segundo um balanço da AFP.

Segundo o relatório da AFP, em todo o mundo já se registaram 169.379.970 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

A maioria dos pacientes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada, mantém sintomas por semanas ou até meses.