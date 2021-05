Milhares de pessoas juntaram-se no Estoril sem máscara ou distanciamento 

À semelhança daquilo que aconteceu há uma semana no Bairro Alto, em Lisboa, milhares de jovens juntaram-se esta sexta-feira à noite, perto do Casino do Estoril.

As regras de segurança não foram cumpridas. A maior parte não usou máscara, nem respeitou o distanciamento.

Ainda que a generalidade do país continue a avançar no processo de desconfinamento, há regras que são para manter. É o caso do dever cívico de recolhimento e da proibição de consumo de bebidas alcoólicas na rua.

A PSP aumentou as fiscalizações em miradouros, parques e jardins, mas nem por isso os ajuntamentos parecem ter diminuído.

A PSP já garantiu que as intervenções são para continuar até ao fim das restrições impostas pela pandemia de covid-19 e as multas variam entre os 100 e os 500 euros.