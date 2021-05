Vietname deteta nova variante do coronavírus 

O Governo do Vietname diz que foi detetada uma nova variante do coronavírus no país.

De acordo com o ministro da Saúde, NguyenThanh Long, trata-se de uma mistura entre as variantes britânica e indiana, com maior velocidade de transmissão.

"Mais especificamente, é uma variante indiana com mutações que, originalmente, pertencem à variante do Reino Unido", disse o ministro, que adiantou ainda que o Vietname ia dar mais pormenores sobre a descoberta em breve.

Depois de um período com a pandemia controlada, o Vietname enfrenta agora novos surtos. Mais de 3.600 casos foram detetados em 30 cidades, no último mês.

Desde o início da pandemia de covid-19, o Vietname registou 47 mortes e cerca de 6.300 casos, ou seja, quase metade foram detetados em maio.