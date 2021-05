Covid-19. Vietname identifica nova variante e aumenta testagem e restrições

A China voltou a impor restrições no sul do país, depois de terem sido confirmados 20 novos casos de covid-19. No Vietname, uma nova variante está a causar um aumento de infeções e já obrigaram a fechar a cidade de Ho Chi Minh e a testar os habitantes.

Testar, isolar e vacinar o mais rapidamente possível toda a população do país. A partir desta segunda-feira, os nove milhões de habitantes da cidade de Ho Chi Minh voltam a estar sujeitos a restrições e ao confinamento durante, pelo menos, duas semanas: só podem sair de casa em situações de emergência.

O Vietname detetou uma nova variante que, segundo os peritos, parece ser ainda mais transmissível do que estirpes até agora conhecidas. Consideram que se trata de um híbrido entre as variantes da Índia e do Reino Unido.

Também a China voltou a impor restrições no sul do país, depois de terem sido detetados 20 novos casos na província de Guangdong, perto da fronteira com Hong Kong. As autoridades realizaram mais de 700 mil testes durante o fim de semana. As escolas, creches, mercados e restaurantes foram encerrados.

Na América Latina, a situação continua a ser preocupante e o ritmo da vacinação está a ser mais lento do que era desejado. Muitos países ainda receberam as doses prometidas.

A Índia ultrapassou os 28 milhões de infetados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registou o número diário mais baixo em quase dois meses: pouco mais de 152 mil novos casos.