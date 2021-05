Ligações aéreas entre Portugal e a China suspensas por 15 dias

Entra hoje em vigor a suspensão, por 15 dias, das ligações aéreas entre Portugal e a China.

A decisão foi tomada na passada quinta-feira depois das autoridades chinesas terem detetado sete casos de covid-19 num voo com origem em Lisboa.

A Administração de Aviação Civil da China diz ainda que após o período de suspensão, a operação poderá ser retomada com a frequência de um voo por semana.

Em comunicado difundido no seu portal oficial, a Administração de Aviação Civil da China informou que o voo entre Lisboa e a cidade chinesa de Xi'an, operado pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, passa a estar suspenso a partir de 31 de maio.

"Após o período de suspensão, a operação pode ser retomada, com a frequência de um voo por semana", lê-se na mesma nota.

O país asiático, onde a covid-19 surgiu em dezembro, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer uma ressurgência devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses que tentam regressar ao país.

As autoridades chinesas reduziram as ligações aéreas com o exterior, no final de março do ano passado, à medida que o novo coronavírus se alastrou pelo mundo.

A Beijing Capital Airlines retomou, no final de agosto passado, o voo entre Portugal e a China.