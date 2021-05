Vila Nova de Gaia sem fogo-de-artifício nem concertos no São João

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, garantiu esta segunda-feira que, devido à pandemia da covid-19, não serão organizados festejos de São João, o que inclui os habituais concertos musicais e o típico fogo-de-artifício.

"Bem sei que com o que aconteceu na Champions [final da Liga dos Campeões que decorreu sábado no Estádio do Dragão] é difícil de justificar [a decisão de não fazer festas populares], mas tem de ser assim", disse Eduardo Vítor Rodrigues.