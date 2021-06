Covid-19. Costa destaca recuperação das aprendizagens para evitar sequelas nos alunos

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou a importância de alocar recursos à recuperação das aprendizagens para evitar que as sequelas da pandemia não se prolonguem na vida da geração de alunos que foi "duramente atingida" no processo formativo.

António Costa discursou esta tarde na sessão de apresentação do Plano de Recuperação de Aprendizagens, que foi feita pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, precisamente no Dia Mundial da Criança, na Escola Secundária Dr. Azevedo Neves, concelho de Amadora, distrito de Lisboa.

"Queria dizer que é um trabalho que vale a pena porque é o trabalho em que estamos mesmo a apostar que as sequelas desta pandemia não se prolongarão na vida desta geração que nestes dois anos letivos foi duramente atingida no seu processo formativo. Não, não vai ser assim e, por isso, vamos trabalhar muito nos próximos dois anos para que isso não aconteça", sublinhou o primeiro-ministro.

De acordo com António Costa, foi decidido pelo Governo "alocar um conjunto de recursos para nos próximos dois anos letivos apoiar as comunidades educativas no esforço que estão a fazer" com o objetivo que o processo de recuperação de aprendizagens tenha sucesso.