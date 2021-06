Covid-19. Portugal é primeiro país a disponibilizar selo europeu de segurança para Turismo

Portugal é o primeiro país a disponibilizar o selo europeu de segurança covid-19, destinado a empresas e atividades do Turismo que garantam o cumprimento das medidas sanitárias e de segurança, indicou hoje o Governo.

"Portugal é o primeiro país a disponibilizar o selo europeu de segurança covid-19 a partir de hoje, 1 de junho. Os aderentes passam, automaticamente, a poder utilizar a identidade visual do 'European Tourism Covid-19 Safety Seal", avançou, em comunicado, o Ministério da Economia e Transição Digital.

Este selo, criado pelo Comité Europeu de Normalização em parceria com a Comissão Europeia, é de caráter opcional e destinado a empresas e atividades do Turismo, que garantam o cumprimento das normas sanitárias e de segurança definidas pelas autoridades de saúde.

Os detentores do selo 'Clean & Safe' podem ter acesso direto ao logótipo europeu, através da plataforma digital portugalcleanandsafe.com

"Este novo protocolo de saúde e segurança visa a reabertura segura do turismo, a tempo da época de verão, e a promoção da reputação da União Europeia como destino turístico de qualidade. Está devidamente articulado com os requisitos e procedimentos do selo nacional", sublinhou.