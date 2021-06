Com o verão à porta, países europeus aliviam restrições perante a descida de casos de covid-19

Com o número de casos a descer e com o início de mais uma etapa de desconfinamento a começar dento de uma semana, França terá um passe sanitário que vai permitir o acesso a grandes eventos e passará a ser permitido estar no interior de cafés e restaurantes.

A Suécia também começou o mês de junho com um novo alívio das restrições, com o aumento do número de pessoas em espaços públicos e fechados, o alargamento do horário da restauração e a reabertura de cinemas.

Em Chipre, os espaços de lazer reabriram com 50% da lotação, mas as discotecas têm de esperar até 10 de junho, no entanto o regresso dos clientes ao interior de bares e restaurantes dá um novo alento ao setor.

A partir de domingo, a Polónia aumenta para 150 o número de pessoas em celebrações, como por exemplo casamentos. O país já começou a emitir os certificados digitais covid, tal como a Alemanha, que entretanto reabriu o terminal 2 do aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado do país.

Espanha vai começar a usar o certificado covid a partir de segunda-feira de forma a atrair mais turistas e revitalizar a economia no país, que mantém a trajetória descendente de infeções, numa altura em que se discute a possibilidade de reabertura de discotecas nas comunidades com menos casos.