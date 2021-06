OMS rejeita descoberta de variante “híbrida” anunciada pelo Vietname

A Organização Mundial de Saúde rejeita que tenha sido descoberta uma nova variante da covid-19 no Vietname, anunciada pelas autoridades vietnamitas como sendo híbrida - uma mistura das variantes indiana e da britânica, mas muito mais infecciosa.

Apontado como um exemplo no combate à pandemia na Ásia, o Vietname enfrenta há um mais de mês um novo surto de covid-19, com mais de metade de todos os casos registados no país em mais de um ano de pandemia.

As autoridades de saúde vietnamitas já tinham anunciado ter descoberto outras variantes das inglesas e indianas, mas agora a OMS garante que não é nova e que faz parte da mesma génese da variante indiana, com algumas modificações.

Vietname vai testar cidade inteira

O Vietname vai testar todos os nove milhões de habitantes da cidade de Saigão - também conhecida como Ho Chi Minh – e apertar as medidas de restrição contra a covid-19, devido a um surto numa Igreja.

No fim de semana, as autoridades vietnamitas alertaram para a descoberta de uma nova variante da covid-19 “muito perigosa”. O Governo informa que esta nova variante “híbrida” combina aspetos das variantes indiana e britânica e é facilmente transmitida pelo ar.

O surto mais recente detetado em Saigão foi identificado numa Igreja, tendo sido registados até agora pelo menos 125 infetados. As autoridades sanitárias já testaram, entretanto, todas as pessoas que vivem ao redor da Igreja e isolaram a zona.

O próximo passo é testar o resto da população daquela que é a maior cidade do Vietname. A um ritmo de 100 mil testes por dia, o processo de testagem poderá demorar mais de quatro meses a completar.