Covid-19. Roménia é o primeiro país da União Europeia a vacinar adolescentes

Com as campanhas de vacinação na Europa a avançar, muitos países optam agora por vacinar os adolescentes.

A Roménia foi o primeiro país da União Europeia a fazê-lo. No primeiro dia foram vacinados quase dois mil adolescentes, entre os 12 e os 15 anos.

Na Alemanha começa na próxima semana a vacinação de maiores de 12 anos. Já em Itália, quatro regiões aceitam reservas de vacinas para esta faixa etária para preparar o novo ano letivo.

França dá a partir de quarta-feira mais um passo para a entrada de turistas. Os viajantes de fora da União Europeia da lista verde de países considerados seguros - Austrália, Coreia do Sul e Israel - podem entrar no país com um cerificado de vacinação e dispensa de um teste PCR negativo. A vacinação de adolescente arranca no dia 15 de junho.

Espanha prolongou até dia 22 as restrições de voos com o Brasil e África do Sul para travar a entrada no país das novas variantes. Esta sexta-feira deve atingir a marca de 10 milhões de pessoas com a vacinação completa.