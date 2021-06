Covid-19. Surtos no sudeste chinês deixam 180 mil pessoas em quarentena

Cerca de 180 mil pessoas estão em quarentena, no sudeste Chinês, devido a vários surtos de infeções detetados em duas semanas. Quem quiser sair da província de Guangdong tem que fazer obrigatoriamente um teste à covid-19.

Os metros e autocarros localizados em áreas de alto risco foram suspensos, e nas áreas isoladas só podem circular os veículos com autorização.

A Coreia do Sul anunciou que completou a vacinação nos grupos prioritários. As pessoas entre os 60 e os 74 anos vão começar a ser vacinadas este mês. O Governo coreano espera assim cumprir as metas traçadas.

Em Díli, capital de Timor-Leste, cerca de 35% dos adultos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. A adesão das pessoas com mais de 60 anos à vacinação tem sido baixa, e por isso, as autoridades de saúde reforçam o apelo a este grupo etário para que se vacine.

Depois de terem a vacinação completa, para circular no país, são apenas necessárias autorizações para sair das cercas sanitárias. Também para quem entrar em Timor-Leste já vacinado, a quarentena deixa de ser necessária, bastando apresentar apenas testes negativos à covid-19.