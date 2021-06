Covid-19. Britânicos temem terceira vaga

O governo britânico diz que ainda não tomou uma decisão sobre o levantamento de todas as restrições daqui a duas semanas.

Nos últimos dias, o Reino Unido registou o número mais alto de novos casos desde março. Na sexta feira, chegou acima dos 6 mil casos. 400 das novas infeções acontecem em quem já foi vacinado.

A presença em força da nova variante indiana entre os britânicos pode adiar o fim do confinamento.

Daqui a duas semanas, o Reino Unido tinha no calendário o fim do distanciamento social, do uso de máscara e da ocupação limitada nos restaurantes.