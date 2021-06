Covid-19. Travão no desconfinamento já era esperado em Braga

Braga é um dos quatro concelhos que não avançam no desconfinamento, com uma incidência que ultrapassa os 170 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. O travão anunciado pelo Governo não apanhou ninguém de surpresa.

O Governo diz que a causa do aumento está nos mais jovens e os moradores parecem concordar, criticando o comportamento desta faixa etária.

A travagem no desconfinamento significa que se mantêm as restrições nos horários do comércio, da restauração e dos espetáculos culturais, o que terá um impacto económico.