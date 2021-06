Presidente da República pede equilíbrio no desconfinamento

O Presidente da República pediu hoje equilíbrio e sensatez no desconfinamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o facto de Lisboa e Braga não avançarem para a próxima fase, não significa que o país esteja a viver uma situação mais grave.

O Governo decidiu esta quarta-feira prolongar a situação de calamidade em Portugal continental até 27 de junho, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra referiu que a maior parte do território nacional está com a situação epidemiológica controlada. Contudo, há quatro concelhos que não irão avançar no processo de desconfinamento: Lisboa e Braga, como já tinha sido referido acima, e Odemira e Vale de Cambra.