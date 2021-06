Quase 30 elefantes testados à covid-19 na Índia depois da morte de uma leoa

Vinte e oito elefantes foram testados para a covid-19 numa reserva florestal no sul da Índia, após a morte de uma leoa asiática atribuída ao vírus, disseram esta quarta-feira as autoridades locais.

A leoa, de nove anos e cuja espécie está ameaçada, morreu no início de junho no Parque Zoológico Arignar Anna, em Chennai (ex-Madras), no Estado de Tamil Nadu, no sul do país, segundo a imprensa local.

Esta é a primeira morte de uma animal na Índia atribuída ao vírus SARS-CoV-2.

Os testes revelaram que a leoa e outros oito felinos, incluindo dois em estado grave, eram portadores do vírus, informou o The New Indian Express de Chennai, na semana passada.

"Depois de os leões do Zoológico de Vandalur (Parque Zoológico de Arignar Anna) testarem positivo para a covid-19, fomos solicitados a examinar os elefantes por precaução", disse esta quarta-feira um guarda-florestal nacional à agência de notícias AFP.

As análises às amostras colhidas na terça-feira de 28 elefantes, incluindo dois elefantes bebés, serão realizadas pelo Instituto Indiano de Pesquisa Veterinária no Estado de Uttar Pradesh (norte). Os resultados são esperados dentro de uma semana.

"Os animais não apresentavam sintomas, é apenas uma precaução", disse o guarda-florestal.

"As amostras em si não representaram qualquer dificuldade", acrescentou.

Cerca de 21 tigres no Parque Bhagwan Birsa, no Estado de Jharkhand, também foram testados na semana passada, depois de um tigre de 10 anos morrer com febre alta, de acordo com a imprensa local.

A agência de notícias indiana Press Trust of India (PTI), citando as autoridades da reserva, informou que um teste de antígeno realizado no tigre foi negativo, mas ainda se aguarda o resultado de um teste PCR.