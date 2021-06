Covid-19. OMS diz que é preciso acelerar vacinação e alerta para novas variantes

A Organização Mundial de Saúde diz que a Europa tem de acelerar a vacinação contra a covid-19 e sublinha que apesar da diminuição de internamentos e de mortes, o continente não está livre de perigo, sobretudo perante a ameaça das novas variantes.

Numa altura em que a maior parte dos países europeus dá os primeiros passos fora de casa depois de um longo inverno, a Organização Mundial de Saúde diz que é necessário agir com cautela.

A OMS está especialmente preocupada com as novas e mais transmissíveis variantes do vírus e com a vacinação, que está longe da meta.

Na Índia, onde vive quase um quinto da população mundial, o impacto da pandemia - e das restrições impostas para a conter - será quase impossível de medir. O encerramento das escolas afetou milhões de crianças que vivem sem internet, sem telemóvel e quase sem casa.