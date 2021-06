Covid-19. Vacina da Johnson & Johnson foi misturada por engano com a da AstraZeneca nos EUA

Foi numa fábrica em Baltimore que, por engano, se misturou um ingrediente da vacina da AstraZeneca com a da Johnson&Johnson. A possível contaminação, levou a agência norte-americana, que regula os medicamentos, (The Food and Drug Administration) a pedir para serem descartadas, de acordo como o jornal The New York Times.

Prevê-se que 60 milhões de doses tenham sido retiradas, porém 10 milhões ainda podem ser usadas.

O objetivo é imunizar 70% da população norte-americana até dia 4 de julho, dia da Independência nos Estados Unidos e mais de metade da população já foi vacinada.

Para acelerar o processo de vacinação, no Colorado, quem for vacinado pode vir a ganhar cerca de 1 milhão de dólares numa lotaria.

Brasil

No Rio de Janeiro, quase metade da população tomou uma dose da vacina contra a covid-19, todavia a média nacional caiu para um quarto.

As zonas mais remotas são um desafio no que toca o transporte das vacinas e a pandemia acelerou a pobreza.

A diminuição das infeções leva à reabertura de algumas atividades, ainda insuficientes para cobrir as perdas.

Grécia

Para recuperar o turismo perdido, a Grécia aceita viajantes de países inoculados com vacinas que não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento desde que apresentem um certificado de vacinação.

De acordo com Vana Papaevangelu, membro do comité de epidemiologistas que aconselha o Governo grego na gestão da pandemia, esta decisão acrescenta a americana Novavax, a russa Sputnik e as chinesas Sinovac Biotech, Sinopharm e CanSino Biologics às vacinas contra a covid-19 já aceites.

Esta medida, tomada por recomendação do comité de peritos, permite a entrada destes turistas tanto por via marítima, como aérea ou terrestre.

Quem quiser viajar para a Grécia terá de apresentar um certificado digital de vacinação ou, se não tiver sido vacinado, um teste PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores à viagem, se for maior de 6 anos.

O Governo grego continua a insistir com a população para ser vacinada, tendo começado a vacinar os jovens com cerca de 20 anos.

Até o momento, foram realizadas 6.665.626 vacinações no país. Cerca de 41% da população recebeu pelo menos uma das doses, enquanto cerca de 26% já estão totalmente inoculados.

Desde este sábado o Governo está a relaxar ainda mais as medidas para lidar com a pandemia, reduzindo o recolher obrigatório, que está agora em vigor entre as 01:30 e as 05:00, e que deverá ser completamente levantado a 1 de julho.

A situação epidemiológica do país está a evoluir positivamente, com a redução constante de infeções, óbitos e internamentos em unidades de terapia intensiva.

Itália

Itália anunciou este sábado a utilização da vacina AstraZeneca apenas a maiores de 60 anos, sendo que os mais jovens que já a receberam tomarão uma segunda dose de uma vacina de mRNA, como a Pfizer/BioNTech ou Moderna.

A Itália, país que foi duramente atingido no início da pandemia de covid-19, tem vindo a registar uma significativa redução da taxa de contaminação pelo coronavírus, pelo que a maioria das restrições sanitárias em vigor deverão ser levantadas na próxima semana.

