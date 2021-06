Covid-19. Bolsonaro multado por não usar máscara em desfile de motards

O Governo do Estado de São Paulo multou, este sábado, o Presidente Jair Bolsonaro por não ter usado máscara durante um evento que reuniu milhares de apoiantes motards. Três ministros e seis deputados foram também multados.

O desfile que juntou milhares de motociclistas apoiantes do Presidente brasileiro obrigou ao corte da Rodovia dos Bandeirantes, uma das principais artérias de São Paulo. Jair Bolsonaro liderou o passeio, batizado com o nome Acelera Para Cristo. Conduziu uma moto com a matrícula tapada e esteve durante todo o evento sem máscara.

Sem máscara desfilaram também seis deputados federais entre os quais Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e três ministros: o do ambiente, o das infraestruturas e o da ciência e da tecnologia. De acordo com o Governo de São Paulo todos foram multados por não terem respeitado o uso obrigatório de máscara na via pública.

No discurso, Jair Bolsonaro voltou a desvalorizar a pandemia, a contestar o número oficial de mortes por covid-19 e a enaltecer as virtudes de um medicamento sem eficácia cientifica comprovada.

A manifestação de apoio surge num momento particularmente difícil para o presidente brasileiro. Jair Bolsonaro enfrenta no Senado Brasileiro a Comissão Parlamentar de Inquérito, responsável por investigar eventuais falhas governativas na gestão da pandemia que, no Brasil, já provocou perto de meio milhão de mortes.