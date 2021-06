Portugal começa a emitir o Certificado Digital Covid esta semana

Foi assinado na manhã desta segunda-feira o Certificado Digital Covid, em Bruxelas. Entra em vigor a partir do próximo mês e, em Portugal, começa a ser emitido ainda esta semana através do portal do SNS24.

O documento não é obrigatório para quem vai viajar, mas permite maior liberdade nas deslocações entre os países que pertencem à União Europeia.

Funciona como uma espécie de passaporte sanitário, que prova que o cidadão cumpre pelo menos um dos requisitos para viajar sem nenhuma restrição: se já tiver a vacinação completa, se tiver um teste negativo à covid-19 ou se acabou de recuperar da infeção. Os testes PCR devem ser realizados até 72 horas antes da viagem e os rápidos de antigénio 48 horas antes.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, saudou hoje os responsáveis da presidência portuguesa da União Europeia (UE), Parlamento Europeu (PE) e executivo comunitário por terem conseguido aprovar o certificado digital covid-19 num recorde de 62 dias.