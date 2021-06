Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo é a região mais crítica do país 

A região de Lisboa e Vale do Tejo é o centro de todas as preocupações. Os novos casos de covid-19 e os internamentos continuam a subir.

Com a região a ultrapassar a linha vermelha, os especialistas deixam um alerta à política e não colocam de parte um novo confinamento.

Lisboa está acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, revelou o coordenador para a covid-19 na região de Lisboa e Vale do Rejo numa entrevista à RTP3. No entanto, não é caso único na região, com Sesimbra a ultrapassar também a linha vermelha.

Numa entrevista à SIC Notícias, Duarte Cordeiro indicou que muitos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa estão com mais 120 casos por cem mil habitantes e que o risco de contágio se mantém em crescimento.

Lisboa não avançou para a próxima fase do desconfinamento e agora pode ter que dar um passo atrás. Para isso, basta que repita os 240 casos por cem mil habitantes por duas semanas consecutivas. A primeira já está a contar.

O recuo signigica horários reduzidos na restauração e comércio, que voltam a encerrar às 15:30 horas ao fim de semana, a limitação de quatro pessoas por mesa dentro dos estabelecimentos e seis em esplanadas, a probição de aulas de grupo em ginásios, a limitação de horário dos supermercados que passam a fechar às 19 horas ao fim de semana, a restrição de horário nos eventos culturais (até às 22:30 horas) e a lotação apenas de 25% em casamentos e batizados.