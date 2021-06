Portugal começa a emitir o Certificado Digital Covid da UE

Portugal iniciou esta quarta-feira a emissão e envio do primeiros certificados de vacinação, no âmbito do Certificado Digital Covid da UE.

A partir de amanhã será possível obter três tipos de certificados através do portal SNS24 - de vacinação, de teste e de recuperação.

Para obter o Certificado, o cidadão deve aceder ao portal do SNS 24, seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para um e-amil indicado.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, viajou hoje para Portugal e, antes de sair de Bruxelas, anunciou que ia viajar pela primeira vez com o novo Certificado Digital Covid.

OS TRÊS TIPOS DE CERTIFICADO

O certificado de vacinação, que pode ser emitido automaticamente ou pedido pelo titular com a informação que consta do sistema VACINAS, é emitido após a administração de cada dose de vacinas contra a covid-19 e indica se o esquema vacinal está completo.

Para quem recuperou da doença o esquema é considerado completo após a administração de uma dose de vacina, nas vacinas com um esquema de duas doses, informa a DGS.

O certificado de teste é emitido após notificação no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) de resultado negativo em testes PCR e testes moleculares rápidos. Os resultados são válidos durante 72 horas desde a data e hora de colheita.

Já o certificado digital de recuperação, segundo a orientação da DGS, é emitido entre os 11 e 180 dias após realização de teste laboratorial que confirmou o diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2, a pessoas com o estado "curado" na plataforma 'Trace-COVID-19'.