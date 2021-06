Internamentos por covid-19 aumentam

Os internamentos por covid-19 continuam a subir e, de acordo com os números mais recentes, são 351 e 83 estão em cuidados intensivos.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior parte dos casos e os doentes são agora mais novos.

No Centro Hospitalar Lisboa Norte, o número de infetados tem vindo a crescer desde a última semana de maio. Cerca de metade dos internados no Hospital Santa Maria tem menos de 50 anos, alguns dois quais com a primeira dose da vacina.

Os hospitais dizem que estão preparados para alargar a capacidade de internamento.