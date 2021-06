Covid-19. Braga faz testes gratuitos a quem trabalhou em Lisboa

As autoridades de Braga estão a proporcionar testes gratuitos de despistagem da covid-19 a trabalhadores do concelho que tenham estado a trabalhar na Área Metropolitana de Lisboa, indicaram hoje os promotores da iniciativa.

Os testes realizam-se hoje e no próximo sábado, segundo um comunicado da InvestBraga, uma agência municipal para a modernização económica, que já contactou 300 empresas locais para o efeito.

Dessa primeira leva de contactos resultou, até ao final da tarde de sexta-feira, a marcação de cerca de meia centena de testes, acrescenta.

Durante a próxima semana serão realizados novos agendamentos para 26 de junho.

Segundo o comunicado, o acesso a este plano de testagens "está limitado aos trabalhadores que tenham estado a trabalhar nos últimos dias em Lisboa, tenham contactado com a população residente e/ou tenham estado em contacto com algum ambiente com risco de contaminação, com especial relevo nas empresas da área da construção civil e relacionadas, onde se trabalha com equipas mais alargadas e forte contacto presencial".