Covid-19 no Brasil. Milhares de pessoas pedem demissão de Bolsonaro 

No dia em que o Brasil ultrapassou as 500 mil mortes por covid-19, milhares de pessoas manifestaram-se nas ruas do país para exigir a demissão do Presidente Jair Bolsonaro e pedir a aceleração da vacinação.

As críticas a Bolsonaro ouviram-se em dezenas de cidades, três semanas depois de protestos idênticos.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais por covid-19, depois dos Estados Unidos da América.

Os especialistas acreditam que a mortalidade ainda vai continuar a acelerar antes de se começarem a sentir os efeitos da vacinação.