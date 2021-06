Idosa vacinada de 92 anos morre de covid-19

A idosa, de 92 anos, estava internada no Hospital de Faro (HDF) morreu este sábado, na sequência de um surto de covid-19 num lar nos arredores da capital algarvia.

A idosa era um dos dois utentes que tiveram de ser internados no seguimento de um surto de covid-19, que atingiu 15 residentes e seis funcionários do lar de idosos da Torre Natal, propriedade da Santa Casa da Misericórdia.

A idosa tinha tomado uma dose da vacina, já que tinha contraído a doença "no início do ano".

Na ocasião, a delegada de Saúde Regional, Ana Cristina Guerreiro, adiantou que dois dos utentes estavam internados no HDF "com necessidade de oxigénio", sendo que um dos casos era "mais preocupante". A responsável afirmou que praticamente todos os utentes e funcionários estariam vacinados desde março, à exceção de quatro dos seis profissionais, por "opção própria", realçando, no entanto, que as pessoas idosas produzem um processo de imunização "menos forte".

Questionada pelos jornalistas sobre a origem da causa do surto, declarou estar "em investigação", mas adiantou que, neste caso, os utentes "já saem do lar" sendo que lhes foi comunicado que uma das utentes "andava na rua sem máscara", e que os funcionários também estão "na comunidade".