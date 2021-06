Uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório em Itália a 28 de junho

A Itália, um dos países europeus mais afetados pela pandemia de covid-19, vai abolir a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre a partir de dia 28 de junho, divulgou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

"A partir de 28 de junho acabamos com a obrigação de usar máscaras ao ar livre", anunciou, através da sua conta na rede social Facebook, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza.

Aplica-se na "zona branca"

Esta medida aplica-se às regiões classificadas como 'zona branca', onde a propagação do vírus é mais baixa, que atualmente inclui toda a Itália à exceção do Vale de Aosta, no norte.

O anúncio surge após o parecer favorável do Comité Técnico Científico (CTS), responsável pela gestão da pandemia naquele país, que decidiu que, mesmo deixando a máscara de ser necessária numa região considerada 'zona branca', esta deve estar ao alcance, sempre que exista algum risco associado, como em aglomerações.

Covid-19 em Itália

Segundo as previsões dos especialistas, todas as regiões italianas devem ser classificadas como 'zona branca' a partir de 28 de junho.

Itália registou apenas 21 mortes e 495 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, sendo que algumas das regiões não assinalaram qualquer nova morte.

Primeiro país da Europa a registar um surto de covid-19 no primeiro trimestre de 2020, Itália já registou 127.291 mortes desde o início da pandemia e 4,25 milhões de pessoas infetadas.

Atualmente, 30% da população com mais de 12 anos está vacinada, ou seja, perto de 16 milhões de pessoas.

Mais de 46 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram administradas a uma população total de 60 milhões de pessoas.

Diminuição do número de infeções permite aliviar medidas em Itália

A variante Delta da covid-19, descoberta na Índia, está a aumentar a preocupação de países como o Reino Unido e Rússia, que assistem a um aumento de casos.

Mas também há locais onde o número de infeções está a diminuir, o que permite um alívio de restrições. É o caso de Itália que a partir de segunda-feira deixa de ter recolhimento obrigatório.

Em Espanha, quase 29% da população está imunizada e perante a diminuição do número de casos, a partir de dia 26, o uso da máscara deixa de ser obrigatório na rua.

A Alemanha também mantém a trajetória descendente de casos, mas prudência é a palavra de ordem perante o crescimento da variante Delta.