O diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, e líder do centro de transplantação pulmonar, alerta para a necessidade de acompanhamento de doentes ex-covid. José Fragata relembra que o vírus tem uma capacidade de destruir a função pulmonar muito elevada.

O cirurgião explicou que as sequelas da covid-19 que já se começam a sentir nos pulmões de alguns doentes que ficaram semelhantes aos portadores de fibrose quística e a exigir um transplante pulmonar.