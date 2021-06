Nova variante Delta Plus detetada na Índia é altamente transmissível

As autoridades indianas detetaram a existência de uma mutação da variante Delta, chamada Delta Plus, que é altamente transmissível.



Os especialistas temem que esta variante de covid-19 identificada no país seja mais resistente aos anticorpos criados por uma infeção ou pela vacinação.

Já foram detetados casos em pelo menos três estados da Índia.

Segundo um jornal local, que cita o Ministério de Saúde do país, Portugal já terá casos registados desta variante Delta Plus, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades nacionais.

Mais de 3,8 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 177 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, o México e o Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

