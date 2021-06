Covid-19. Marcelo diz que novas medidas do Governo procuram "equilíbrio"

O Presidente da República concorda com as medidas tomadas pelo Governo, no âmbito do combate à pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa insiste que os números atuais não constituem motivo de preocupação e que não há razões para "alarmismo generalizado".

O Presidente da República aplaude a liberdade de movimentos para os que já têm certificado digital.

O Governo prolongou esta quinta-feira a situação de calamidade em Portugal continental até 11 de julho, no âmbito do combate à pandemia, anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional até às 23:59 do próximo dia 11 de julho e que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade", afirmou Mariana Vieira da Silva, na conferencia de imprensa realizada após o Conselho de Ministros.

A ministra reiterou ainda que “não existem condições para prosseguir o plano de desconfinamento previsto”.