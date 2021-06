Covid-19. Reino Unido revê sistema de semáforos

A Madeira poderá ser incluída hoje na lista de destinos considerados seguros pelo Reino Unido para viajar, sem necessidade de cumprir quarentena no regresso ao território britânico.



A notícia está a ser avançada The Sun, que adianta que também Malta e as ilhas Baleares deverão passar à lista verde.

A confirmar-se é a primeira vez que o governo britânico cria regras diferentes para ilhas desde que foi criado o sistema de semáforo.

Um sistema que hoje será revisto. É provável, por exemplo, que quem tenha a vacinação completa para a covid-19 fique isento de quarentena. O anúncio deverá ser feito pelo ministro dos transportes.