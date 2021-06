Polícia Marítima interrompe festa ilegal com 200 pessoas em Lagos

A Polícia Marítima e a PSP interromperam, na última madrugada, uma festa ilegal com cerca de 200 pessoas na praia dos Estudantes, em Lagos.

As autoridades dizem que não foi um caso pontual e apelam aos jovens para não promoverem este tipo de eventos, em especial nesta fase da pandemia.

Esta semana, na sequência de alguns surtos no Algarve, a delegada de saúde regional, Ana Cristina Guerreiro, emitiu um comunicado a desaconselhar a realização de festas e jantares de estudantes, muito habituais nesta altura do ano em turmas do 3º ciclo e do ensino secundário.