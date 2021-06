Covid-19 no Brasil. Investigado desvio de dinheiro na compra de vacinas

O novo aumento de casos e mortes por covid-19 no Brasil e as denuncias de corrupção na compra de vacinas aumentaram a pressão política sobre Jair Bolsonaro.

O depoimento de um alto funcionário do Ministério da Saúde, que esta sexta-feira afirmou que o Presidente do Brasil teve conhecimento das irregularidades, faz com que Bolsonaro tenha de lidar com denúncias de corrupção num momento em que a sua popularidade regista uma nova queda nas sondagens.

Além de ter ultrapassado a trágica marca de mais de 500 mil mortes, o Brasil regista nas últimas três semanas um aumento consecutivo do número de casos e óbitos. Os cientistas já chamam de "terceira explosão da pandemia".