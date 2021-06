Covid-19. Vacinação das grávidas ainda está a ser definida pela DGS

Questionado sobre a vacinação covid-19 das grávidas, o responsável pela task-force diz que o plano ainda está a ser traçado pela Direção-Geral da Saúde e que será executado assim que estiverem definidas as regras.

Segundo a Ordem dos Médicos, as grávidas podem passar a ser uma população prioritária na administração da vacina. Os especialistas recomendam a vacinação e alegam que os benefícios são superiores aos riscos.

A recomendação é vacinar, em particular as grávidas de risco - que podem passar a ser consideradas população prioritária. As consequências da covid-19 numa grávida podem ser mais complicadas, em particular no último trimestre.