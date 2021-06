Oxford e AstraZeneca testam vacina contra variante Beta

A Universidade de Oxford e a AstraZeneca começaram a testar em voluntários uma vacina contra a variante Beta do novo coronavírus, detetada na África do Sul, foi anunciado este domingo.

Em comunicado, a Oxford adiantou que vão ser recrutados 2.250 participantes no Reino Unido, África do Sul, Brasil e Polónia, no âmbito das fases II e III do ensaio clínico em seres humanos, cujos dados devem ser revelados ainda este ano.

"Testar o reforço de doses de vacinas existentes, bem como vacinas contra as novas variantes é importante para garantir que estamos o melhor possível preparados para estar à frente da pandemia de covid-19", afirmou o diretor do Oxford Vaccine Group, Andrew Pollard.

Alpha, Beta, Gamma e Delta. As variantes que preocupam o mundo

Estas são as quatro variantes que atualmente preocupam o mundo, mutações que fazem com que o vírus se propague com maior velocidade e facilidade.

Quando surgiram ficaram com os nomes do local de origem para facilitar a identificação. Foi por isso que ouvimos, por exemplo, variante britânica, indiana, brasileira.

A Organização Mundial da Saúde avançou para uma nova identificação para evitar estigmas e discriminação. A ideia é retirar do nome das variantes a referência ao país onde foram detetadas. Por isso, não estranhe o que vê e ouve, mas perceba que falamos das mesmas variantes e não de novas.