Pais surpreendidos com decisão de suspender as aulas presenciais no Algarve

A decisão de suspender as aulas foi conhecida no domingo e apanhou muitos pais desprevenidos. No dia anterior, o Algarve registava uma taxa de incidência de 298 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

O PSD acusou as autoridades de saúde do Algarve de faltarem ao respeito numa decisão que obrigou os pais a prepararem-se com menos de 15 horas.

A Iniciativa Liberal considerou a decisão inaceitável e questiona o funamento científico

Com três surtos em escolas do 1º ciclo, o Ministério da Educação sublinha que a medida serve para impedir a entrada do vírus nas escolas e controlar a pandemia na comunidade e que não está relacionada com os surtos atuais.

À SIC afirma ainda não ter responsabilidades e que quem decide as regras sanitárias são as autoridades de saúde.

