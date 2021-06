Covid-19. Casamento na origem de surto com 34 infetados nas Caldas da Rainha

Um casamento com mais de centena e meia de convidados está na origem de um surto de covid-19 nas Caldas da Rainha, com 34 pessoas infetadas e cerca de 150 em isolamento, informou a autoridade de saúde.

Entre os convidados da boda, "34 tiveram resultado positivo e cerca de 150 estão em isolamento, muitos ainda aguardando a realização ou o resultado de testes, o que poderá significar que o número de infetados venha a subir", disse à agência Lusa a delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte, Cristina Pecante. De acordo com a responsável, "duas das pessoas infetadas estão internadas numa unidade hospitalar".

O surto teve origem no casamento realizado no dia 12, em Alcobaça, numa festa que reuniu mais de centena e meia de convidados de uma família de Salir de Matos, no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

Esta é, segundo a delegada de saúde, a situação mais preocupante na área do Aces Oeste Norte e cujas proporções "se agravaram pelo facto de os primeiros familiares infetados não terem revelado ter estado num casamento", situação que as autoridades de saúde só viram confirmada "cerca de 10 dias depois de a maioria dos familiares terem continuado a trabalhar, a frequentar a escola e a fazer vida social".

Ainda na sequência do surto "há alunos em isolamento de escolas das Caldas da Rainha, Óbidos, Alcobaça e Bombarral", afirmou Cristina Pecante.

Na área do Aces Oeste Norte, que engloba os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, regista-se ainda, em Alcobaça, "um surto relacionado com uma festa familiar, que gerou 13 casos positivos", acrescentou.

O terceiro caso mais grave conta com 10 pessoas infetadas, no Bombarral, no âmbito de um surto detetado num restaurante.