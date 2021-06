Já está disponível a plataforma que prevê a evolução da pandemia em Portugal

Está já disponível uma plataforma digital que prevê a evolução da covid-19 em Portugal, por região e num período máximo de 15 dias.

Uma tecnologia que poderá ajudar, por exemplo, as entidades competentes a decidir com maior precisão as medidas de controlo da pandemia.

Segundo a empresa Winning, os dados têm uma precisão de cerca de 98%. É um modelo de risco de apoio à decisão, que usa dados da pandemia desde a primeira vaga, que são diariamente recalculados.

A informação acessível diz respeito a todas as regiões de Portugal continental. Os dados relacionados com as ilhas ainda não estão disponíveis.

O projeto de investigação científica está disponível através do site www.eu4covid.pt. O acesso é gratuito.