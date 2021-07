Covid-19. PSP realiza operação durante a noite em Braga para fiscalizar locais de maior movimento

A PSP realizou uma operação de fiscalização durante a noite de quarta-feira, em Braga. O objetivo foi verificar o cumprimento das medidas impostas para travar a pandemia.

A primeira paragem foi no centro histórico, na Sé, onde a presença de alguns polícias foi um fator apelativo ao cumprimento das regras. Também no campus da Universidade do Minho, a PSP reforçou a fiscalização já que, em dia académico, a aglomeração de estudantes é quase certa.

O uso de máscaras, o distanciamento social, o consumo de álcool na via pública e o encerramento de restaurantes e cafés às 22:30 foram os principais focos da operação e por enquanto têm sido cumpridas.

Esta operação de fiscalização vai ser repetida nas próximas semanas às quartas, sextas e sábados.