Covid-19. Austrália anuncia fim de confinamentos em várias regiões

Autoridades de várias regiões australianas anunciaram esta sexta-feira o fim de alguns confinamentos localizados, depois de considerarem que conseguiram travar os contágios de covid-19.

O chefe do governo do Território do Norte, Michael Gunner, disse que a medida chegou ao fim na capital regional de Darwin, e em cidades próximas, além da remota cidade de Alice Springs.

A governadora do estado de Queensland (nordeste), Annastacia Palaszczuk, disse que a ordem será prolongada por mais um dia em Brisbane, a capital do estado, e em Moreton Bay.

As autoridades sanitárias de Queensland anunciaram que detetaram três novos casos de covid-19, enquanto que no vizinho estado de Nova Gales do Sul (sudeste), cuja capital, Sydney, se encontra bloqueada até 9 de julho, foram comunicados 31 novos casos, enquanto no estado da Austrália do Sul (centro-sul) foram diagnosticados dois.

O surto de Sydney, ligado principalmente à variante Delta, é o mais preocupante, com mais de 230 casos desde que foi detetado, em meados de junho. O número de casos diários continua a mostrar uma tendência ascendente.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou esta sexta-feira estar a finalizar um novo plano para a saída da pandemia, centrado na supressão da transmissão comunitária do vírus através da campanha de vacinação.

Desde o início da pandemia, a Austrália acumulou mais de 30.600 infeções de covid-19, incluindo 910 mortes, e vacinou com pelo menos uma dose mais de 7,8 milhões de pessoas dos 25 milhões de habitantes do país, um ritmo lento como esperado pelas autoridades.

