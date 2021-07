GNR termina festa ilegal com mais de 300 pessoas em Alcochete

A GNR encerrou uma festa ilegal, com mais de 300 pessoas, no concelho de Alcochete, que decorria durante a madrugada deste domingo.

Em comunicado, a GNR informa que os militares se deslocaram ao local após uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa ilegal, numa propriedade em Alcochete, "em desrespeito às medidas vigentes para a contenção da pandemia".

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR disse que a denúncia de que estaria a decorrer esta festa ilegal foi recebida pela Guarda por volta das 18:00 de sábado e que a intervenção policial ocorreu mais tarde, já durante a madrugada.

À chegada dos militares da GNR, o evento foi "cessado de imediato" e "identificados o proprietário do terreno, o organizador do evento e respetivo staff, para posteriormente serem levantados os respetivos autos de contraordenação", lê-se no comunicado.

A ação contou com o apoio dos Postos Territoriais de Alcochete e Montijo, do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial do Montijo e do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal. Estiveram envolvidos na operação policial para cessar a festa cerca de 20 militares da GNR, sublinhando que os participantes desmobilizaram sem incidentes.